Коронавирус в мире поразил более 3,7 млн человек: свежие цифры

США остаются на первом месте в мире по скорости распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 7 мая от коронавируса в мире умерли 263 831 человек. Выздоровели 1 245 413 человек.

Всего в мире 3 755 341 инфицированных. сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 73 431 человек, Великобритании - 30 150, в Италии - 29 684 человек, Испании - 25 857 и во Франции - 25 812. В Китае в целом - 4637.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 228 603), Испания (220 325), Италия (214 457), Великобритания (202 359), Франция (174 224), Германия (168 162), Россия (165 929) и Турция (131 744).

В Украине по последним данным 13 184 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.