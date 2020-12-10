Коронавирус в мире: инфицированных уже почти 70 млн

По состоянию на четверг, 10 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 69,6 млн человек.

За минувший день обнаружили 643 472 новых инфицированных, сообщает Worldometers.

Всего от болезни умерли 1,5 млн пациентов, выздоровели - 48 млн.

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Больше всего больных Covid-19 вчера зафиксировали в США - 225 тыс., Бразилии - 54 тыс. и Индии - 26 тыс.

В Украине Covid-19 заразились 858 714 человек. Умерли 14 470 пациентов, поправился - 465021.

Лидерами по количеству заражений являются США (более 15,8 млн), Индия (более 9,7 млн) и Бразилия (более 6,7 млн). Украина в этом списке - на 17-м месте.

Локдаун в Украине для сдерживания коронавируса хотят ввести с 8 января 2021 года. Он продлится почти три недели - до 25 января включительно.