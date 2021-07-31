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Коронавирус в китайский город завезли из России

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Коронавирус в китайский город завезли из России
Вспышка коронавируса в Китае произошла после прилета самолета из России. Фото: Reuters

Коронавирус, вспышку которого зафиксировали в китайском городе Нанкин, завезли из России.

Так считают власти Китая, пишет российское издание "Лента.ру".

В Китае началась вспышка коронавирусной инфекции, которая началась с уборщицы города Нанкин. Женщина заразилась вирусом во время санитарной обработки самолета, который выполнил рейс CA910 авиакомпании Air China из Москвы. От нее заразились и другие работники международного аэропорта Лукоу.

Теперь же стало известно, что в китайском городе около 185 зараженных. Местной власти пришлось уже несколько раз проводить ПЦР-тестирование всего населения Нанкина (в котором живет около девяти миллионов человек).

В России, информацию пока не комментируют.

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В США заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса возникла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае.

В ноябре 2019 года трое китайских ученых из Института вирусологии в Ухане одновременно заболели и были похожи на Covid-19 симптомы. Они попали в больницу.

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Дата
31
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