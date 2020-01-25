Коронавирус в Китае: туристические компании прекращают организацию туров

REUTERS В Китае туристические компании прекращают организацию туров

В Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавирусом 2019-nCoV.

Туристические группы, которые уже находятся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов, пишет РБК-Украина.

Кроме того, в Пекине приостановят движение автобусов, чтобы предотвратить распространение коронавируса с 26 января. До этого власти Китая закрыли доступ в Ухань. Так, в городе прекратили работу метро, ​​вокзал и аэропорт, междугородным автобусам запретили проезд через него. Теперь чтобы покинуть город, необходимо иметь специальный пропуск. Кроме того, выездное автомобильное и железнодорожное сообщение закрыли в китайском городе Хуанган.

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В Китае объявлен высший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Власти Китая закрыли для туристов часть Великой китайской стены в связи с распространением нового коронавируса. Некоторые участки Великой стены будут закрыты с субботы, 25 января, на перевале Цзюйюн, у Пекина. В некоторых местах у посетителей будут измерять температуру.