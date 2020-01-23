Коронавирус в Китае: 11-миллионный город закрыли на карантин

В Ухане ввели карантин. Фото: REUTERS / Jason Lee

Количество заболевших коронавирусом в Китае стремительно растет. Сегодня утром сообщили о 547 подтвержденных случаях и 17 умерших. Во всем мире с начала декабря зарегистрировали 555 случаев болезни.

Об этом сообщает CNN.

Ситуацию осложняет то, что в Китае с 25 января празднуют новый год по лунному календарю. Это самая большая ежегодная миграция людей на планете - сотни миллионов людей путешествовать через Китай и за границу в течение четырех недель.

Учитывая большие темпы распространения болезни, власти Китая объявили о карантине в Ухане, откуда распространилась болезнь. Это седьмй по величине город Китая, там проживает 11 млн человек

Утром 23 января запретили выезд из города. В частности, отменили рейсы автобусов, поездов и самолетов, которые должны отбывать из Уханя. Также приостановили работу общественного транспорта в городе - власть пытается сдержать распространение вируса.

Китай ранее применял такие меры в 2009 году для борьбы со вспышкой вируса H1N1, вводя обязательный карантин для тех, кто имел "тесный контакт" с зараженным человеком, включая иностранцев, прибывших в страну из районов, где сообщалось о вспышке H1N1.

Чиновникам известны сведения об около 2200 случаев "тесного контакта" с зарегистрированными носителями вирусов. Что касается подозрений на случаи, то 715 пациентов выписано, а более 300 пациентов остаются в больнице.

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ВОЗ пока не объявила вирус "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывает международный интерес", что могло бы получить скоординированную глобальную реакцию.

Комитет по вопросам чрезвычайных ситуаций организации собрался в среду в Женеве, но решил, что нужно определить больше информации о состоянии вспышки и рекомендации следует сделать по этому поводу. Ожидается, что сегодня состоится очередное заседание комитета.

В Санкт-Петербурге госпитализировали с подозрением на коронавирус пассажира, который вернулся из Китая.