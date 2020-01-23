Коронавирус в Китае: 11-миллионный город закрыли на карантин

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 702
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 1774
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1116
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 828
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3762
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1584
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 891
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
7
5
6
13
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке
Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке
Следить за Россией: НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения
Следить за Россией: НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения
Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня
Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Видео
Все видео
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1305
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1638
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2979
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 612
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 08:22

Коронавирус в Китае: 11-миллионный город закрыли на карантин

  Комментировать
Коронавирус в Китае: 11-миллионный город закрыли на карантин
В Ухане ввели карантин. Фото: REUTERS / Jason Lee

Количество заболевших коронавирусом в Китае стремительно растет. Сегодня утром сообщили о 547 подтвержденных случаях и 17 умерших. Во всем мире с начала декабря зарегистрировали 555 случаев болезни.

Об этом сообщает CNN.

Ситуацию осложняет то, что в Китае с 25 января празднуют новый год по лунному календарю. Это самая большая ежегодная миграция людей на планете - сотни миллионов людей путешествовать через Китай и за границу в течение четырех недель.

Учитывая большие темпы распространения болезни, власти Китая объявили о карантине в Ухане, откуда распространилась болезнь. Это седьмй по величине город Китая, там проживает 11 млн человек

Утром 23 января запретили выезд из города. В частности, отменили рейсы автобусов, поездов и самолетов, которые должны отбывать из Уханя. Также приостановили работу общественного транспорта в городе - власть пытается сдержать распространение вируса.

Китай ранее применял такие меры в 2009 году для борьбы со вспышкой вируса H1N1, вводя обязательный карантин для тех, кто имел "тесный контакт" с зараженным человеком, включая иностранцев, прибывших в страну из районов, где сообщалось о вспышке H1N1.

Чиновникам известны сведения об около 2200 случаев "тесного контакта" с зарегистрированными носителями вирусов. Что касается подозрений на случаи, то 715 пациентов выписано, а более 300 пациентов остаются в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Китае проявляет избирательность - есть новые жертвы

ВОЗ пока не объявила вирус "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывает международный интерес", что могло бы получить скоординированную глобальную реакцию.

Комитет по вопросам чрезвычайных ситуаций организации собрался в среду в Женеве, но решил, что нужно определить больше информации о состоянии вспышки и рекомендации следует сделать по этому поводу. Ожидается, что сегодня состоится очередное заседание комитета.

В Санкт-Петербурге госпитализировали с подозрением на коронавирус пассажира, который вернулся из Китая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Китае: 11-миллионный город закрыли на карантин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация Ющенко

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 45101
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 22286
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 16515
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 6 Просмотров: 10701
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
 2 Просмотров: 8514
Мир
Белый дом опубликовал новые документы по делу блокирования военной помощи Украине
Белый дом опубликовал новые документы по делу блокирования военной помощи Украине 1 Просмотров: 405
В России госпитализировали мужчину с подозрением на китайский вирус
В России госпитализировали мужчину с подозрением на китайский вирус Просмотров: 468
Китайцев косит новый вирус
Китайцев косит новый вирус Просмотров: 549
Зарубежные активы Газпрома разморозили – Нафтогаз объяснил причину
Зарубежные активы Газпрома разморозили – Нафтогаз объяснил причину Просмотров: 360
Венди теперь не та: порноактриса показала роскошное тело
Венди теперь не та: порноактриса показала роскошное тело 1 Просмотров: 1854
Больше всего комментируют
9
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
6
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
5
Зеленский готовит специальное заявление
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
Голосов: 194
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua