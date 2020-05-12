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вторник, 12 мая 2020 09:25

Коронавирус в Китае: 11 млн уханцев проверят за 10 дней

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Коронавирус в Китае: 11 млн уханцев проверят за 10 дней
В Китае лаборатории делать в среднем по 1,1 млн анализов. Фото: pixabay.com

Лаборатории КНР будут осуществлять в среднем по 1,1 млн анализов на Covid-19. В стране зафиксировали новые случаи болезни.

После снятия жесткого карантина в Ухане в городе в минувшие выходные начали появляться новые случаи болезни Covid-19. Учитывая это власти КНР намерены провести тестирование на рибонуклеиновой кислоты SARS-CoV-2 с участием всех 11 млн жителей мегаполиса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы и два источника в стране.

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12 мая все районы Ухане должны представить центральной власти города детальный план проведения тестов. Инициаторы такого плана хотят проверить жителей мегаполиса всего за 10 дней.

В Китае обнаружили 14 случаев Covid-19 в сутки, один из них произошел в городе Ухань. Там заражений не фиксировали с 3 апреля. "Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщили о 14 новых подтвержденных случаев коронавируса 9 мая.

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