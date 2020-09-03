Коронавирус в Европе: показатели приблизились к мартовским цифрам

Коронавирус в Европе возвращается. Фото: Garmin

Средний уровень заболеваемости Covid-19 в ЕС растет уже пять недель подряд, а некоторых странах приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии коронавируса.

"Вирус не засыпал в течение лета и не брал отпуск. На этой неделе уровень новых заболеваний в ЕС, в странах Европейской экономической зоны и в Великобритании составил 46 случаев на 100 тыс. населения, при том, что по этому показателю мы уже были на уровне ниже 15 случаев. Следовательно, мы видим рост заболеваемости, который наблюдается уже в течение более 5 недель. Мы почти вернулись к показателям, которые наблюдались в марте", заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон, – пишет Укринформ.

Она подчеркнула, что показатели заболеваемости Covid-19 очень отличаются в разных европейских странах – от 2 до 176 случаев на 100 тыс. населения. Такие показатели, по ее словам, зависят от многих факторов, в частности от того, какие категории населения проходят через тестирование, и от количества проведенных тестов.

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Напомним, инфицироваться Covid-19 просто, ведь он очень заразен. В то же время заразиться коронавирусом на свежем воздухе маловероятно.