Коронавирус усиливается. Граждан обязали носить две маски одновременно

Чехов обязали носить две маски. Фото: Украинская правда

Власти Чехии обязали людей носить респиратор или две хирургические маски одновременно в общественных местах.

Теперь в магазинах, общественном транспорте и больницах отныне будет обязательно носить респираторы FFP2 / KN95 / N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга, сообщает чешское издание iDNES

"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил министр.

Эти меры необходимы в общедоступных местах с большим скоплением людей. Прежде министр заявлял, что будет настаивать, чтобы как можно больше людей носили респираторы FFP2, чтобы остановить мутацию британского варианта коронавируса.

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Тем временем, в Польше заявили о начавшейся третьей волне коронавируса.