Коронавирус усиливается. Граждан обязали носить две маски одновременно

 
Ексклюзивы
1/5
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 252
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 1413
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 495
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 171
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 279
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 297
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2232
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 864
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 945
Фото
Все фото
3
8
3
3
6
Ученые успешно клонировали вымирающий вид хорька: фото
Ученые успешно клонировали вымирающий вид хорька: фото
Разбушевался самый большой вулкан в Европе: потрясающие фото извержения
Разбушевался самый большой вулкан в Европе: потрясающие фото извержения
Парень закрутил роман с матерью девушки, пока та рожала от него ребенка
Парень закрутил роман с матерью девушки, пока та рожала от него ребенка
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Украинка рассказала, сколько зарабатывает фитнес-тренер в ОАЭ
Украинка рассказала, сколько зарабатывает фитнес-тренер в ОАЭ
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 297
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1485
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 261
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1917
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 252
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
суббота, 20 февраля 2021 02:48

Коронавирус усиливается. Граждан обязали носить две маски одновременно

  Комментировать
Коронавирус усиливается. Граждан обязали носить две маски одновременно
Чехов обязали носить две маски. Фото: Украинская правда

Власти Чехии обязали людей носить респиратор или две хирургические маски одновременно в общественных местах.

Теперь в магазинах, общественном транспорте и больницах отныне будет обязательно носить респираторы FFP2 / KN95 / N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга, сообщает чешское издание iDNES

"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил министр.

Эти меры необходимы в общедоступных местах с большим скоплением людей. Прежде министр заявлял, что будет настаивать, чтобы как можно больше людей носили респираторы FFP2, чтобы остановить мутацию британского варианта коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания обещает пожертвовать вакцины для бедных стран

Тем временем, в Польше заявили о начавшейся третьей волне коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус усиливается. Граждан обязали носить две маски одновременно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 49339
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 26712
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 21141
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 17010
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 9432
Мир
Археологи наткнулись на остатки копии Колизея
Археологи наткнулись на остатки копии Колизея Просмотров: 54
Ученые успешно клонировали вымирающий вид хорька: фото
Ученые успешно клонировали вымирающий вид хорька: фото
3
 Просмотров: 180
Россию в G7 пока не будут звать - Белый дом
Россию в G7 пока не будут звать - Белый дом Просмотров: 45
Нарушителей карантина посадят в тюрьму
Нарушителей карантина посадят в тюрьму Просмотров: 117
Аномальные снегопады в США: погибло около 50 человек
Аномальные снегопады в США: погибло около 50 человек Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
Голосов: 260
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть