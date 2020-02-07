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пятница, 07 февраля 2020 05:18

Коронавирус убил врача, который первым его обнаружил

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Коронавирус убил врача, который первым его обнаружил
Умер врач, который первым нашел коронавирус. Фото: РБК

Врач Ли Вэньлян, который первым предупредил о вспышке нового вируса 2019-nCoV в Китае, умер в ночь на пятницу от пневмонии.

"В борьбе против эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, Ли Вэньлян, офтальмолог, работавший в нашей больнице, был, к несчастью, заражен", - говорится в заявлении медицинского учреждения, сообщила газета South China Morning Post.

Он умер, несмотря на все попытки его реанимировать.

Первые симптомы болезни у врача были диагностированы 10 января, а 12 января он был госпитализирован.

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Вэньлян одним из первых в соцсети предупредил о распространении нового коронавируса.

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