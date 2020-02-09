Коронавирус убил в Китае 803 человека

За день в Ухане умер 81 человек.

В центральной провинции Китая Хубэй от вспышки коронавируса по состоянию на субботу умерли 780 человек, после того, как за день умер 81 человек.

"С 00:00 до 24:00 8 февраля 2020 года в провинции Хубэй было зафиксировано 2 тыс. 147 новых случаев коронавирусной пневмонии, из которых 1 тыс. 379 - в Ухани", - сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

На материковом Китае эпидемия унесла жизни 803 человек, и еще 2 – за пределами страны.

Общее количество заражения в провинции достигло 27 тыс. 100 человек, на материковом Китае – 36 тыс. 693, в мире в целом – 37 тыс. 045 человек.

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Ранее сообщалось, что для борьбы с дальнейшим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно 675 млн.долл.