Коронавирус у собак: мопс прошел тест с положительным результатом

Первой собакой с положительным тестом на коронавирус оказался мопс. Фото: CBS News.

Мопс по имени Уинстон, семья которого участвует в исследовании в Университете Дьюка, США, прошел тест на коронавирус. Результат - положительный.

Доктор Крис Вудс рассказал, что это первый пока известен случай положительного теста на коронавирус у собаки, пишет CBS News.

Мать, отец и сын, с которым живет мопс, также пройдут тест на коронавирус.

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На двух специализированных фермах в нидерландской провинции Брабант новую коронавирусную инфекцию Covid-19 обнаружили у норок. У животных есть проблемы с пищеварением и дыханием.