Коронавирус у собак: мопс прошел тест с положительным результатом

Мопс по имени Уинстон, семья которого участвует в исследовании в Университете Дьюка, США, прошел тест на коронавирус. Результат - положительный.
Доктор Крис Вудс рассказал, что это первый пока известен случай положительного теста на коронавирус у собаки, пишет CBS News.
Мать, отец и сын, с которым живет мопс, также пройдут тест на коронавирус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые обнаружили новый вид змей и назвали его в честь персонажа книг о Гарри Поттере
На двух специализированных фермах в нидерландской провинции Брабант новую коронавирусную инфекцию Covid-19 обнаружили у норок. У животных есть проблемы с пищеварением и дыханием.
Комментарии