Впервые коронавирус обнаружили у норок

На коронавирус болеют даже животные. Фото: Сегодня

На двух специализированных фермах в нидерландской провинции Брабант новую коронавирусную инфекцию Covid-19 обнаружили у норок. У животных есть проблемы с пищеварением и дыханием.

Животных на фермах протестовали после обнаружения первого симптома коронавируса, в частности проблем с дыханием, сообщает пресс-служба министерства экономики, сельского хозяйства и инноваций страны.

Сейчас медики Нидерландов выясняют, при каких обстоятельствах норки заразились коронавирусом.

По предварительной информации, заболевание могло передаться к животным от человека, поскольку у некоторых сотрудников ферм были симптомы Covid-19.

Ученые ранее доказали склонность норок к заражению коронавирусом. В то же время, свидетельств, что другие животные, могут инфицироваться нет.

"Сейчас нет никаких признаков того, что домашние или сельскохозяйственные животные играют роль в распространении Covid-19", - сказали в министерстве.

Сейчас на ферме приняты меры для нераспространения заболевания на другие фермы. В частности, все дороги в радиусе 400 метров от ферм перекрыты для пешеходов и велосипедистов, с ферм запретили вывозить животных и любые отходы. На соседних фермах проводится тестирование животных и работников. Также медики не советуют гулять вблизи от мест разведения норок.

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Напомним, вспышка нового коронавируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на десятки стран.