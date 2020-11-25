Коронавирус с чувством юмора: украинские мемы растпространяются по сети

Украинцы хотят смеяться сквозь слезы, как учила Леся Украинка, поэтому создают мемы о чем угодно. Пандемия коронавируса не исключение.
Сеть заполонили шутки о туалетной бумаге, самоизоляцие и симптомах ковида.
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Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку смешных украинских мемов о коронавирусе.
19 ноября выбрали лучший эскиз большого Государственного герба. Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на выбранный лучший эскиз государственного символа.
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