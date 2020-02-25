Коронавирус: рассказали о ситуации в Италии

В Италии по состоянию на вечер вторника, 25 февраля, зафиксировано 322 случая заражения Covid-2019.
В течение дня от коронавируса умерли еще два человека, таким образом общее число погибших в Италии составляет 11 человек. Об этом сообщает ANSA.
"В Италии 11 подтвержденных жертв коронавируса", - говорится в сообщении.
Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина с Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделение реанимации в Тревизо.
В ВОЗ заявили, что Италия приняла надлежащие меры по сдерживанию распространения нового коронавируса, сосредоточивая внимание на прекращении дальнейшей передачи от человека к человеку.
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"Меры, принятые итальянским правительством или региональными правительствами, были достаточно сильными и, скорее всего, должны помочь максимально качественно сдерживать этот вирус", - сказал представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер.
Сегодня власти итальянского региона Ломбардия опубликовала список населенных пунктов, которые полностью закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Города были преобразованы так называемые "красные зоны", которые были созданы для предотвращения распространения коронавируса. Карантин был введен в:
-Кодоньо;
-Кастильоне-д'Адда;
-Казальпустерленго;
-Фомбьо;
-Малео;
-Сомалья;
-Бертонико;
-Терранова-дей-Пассерини;
-Кастельгерундо;
-Сан-Фиоран.
Как отмечается, въезд и выезд в "красные зоны" под строгим запретом. Кроме того, в городах закрыли железнодорожные станции и остановки общественного транспорта.
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили у человека,который вернулся из Италии.
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