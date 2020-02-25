Коронавирус: рассказали о ситуации в Италии

 
Ексклюзивы
1/5
Можно разрешить покупать землю иностранцам - Ольга Трофимцева
Можно разрешить покупать землю иностранцам - Ольга Трофимцева
Просмотров: 396
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
Просмотров: 3780
Гривна может обвалиться через полгода
Гривна может обвалиться через полгода
Просмотров: 1719
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 405
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 990
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1512
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4464
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1944
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1998
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5103
Фото
Все фото
6
6
3
18
12
Утка на унитазе и слон на кровати: в сети опубликовали фото забавных фигур из полотенец в гостиницах
Утка на унитазе и слон на кровати: в сети опубликовали фото забавных фигур из полотенец в гостиницах
&quot;Празднование жизни&quot;: в Лос-Анджелесе почтили память Коби Брайанта
"Празднование жизни": в Лос-Анджелесе почтили память Коби Брайанта
На карнавале авто въехало в толпу, много пострадавших
На карнавале авто въехало в толпу, много пострадавших
Греются костром, одеваются в лохмотья: как живут современные переселенцы
Греются костром, одеваются в лохмотья: как живут современные переселенцы
Художник придумал альтернативные маски против коронавируса
Художник придумал альтернативные маски против коронавируса
Видео
Все видео
"Это вам не буксиры таранить": американцы снова проучили россиян в Сирии
"Это вам не буксиры таранить": американцы снова проучили россиян в Сирии
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Интервью
1/5
Можно разрешить покупать землю иностранцам - Ольга Трофимцева
Можно разрешить покупать землю иностранцам - Ольга Трофимцева
Просмотров: 396
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1917
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1998
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1170
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1134
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
25 февраля 2020
Просмотров: 387
Заслужила
– Як же це так – переписати хату на чужу людину? – обурювалася сусідка тітка Катерина, коли Уляна Олександрівна, яка жила за ...
вторник, 25 февраля 2020 22:25

Коронавирус: рассказали о ситуации в Италии

  Комментировать
Коронавирус: рассказали о ситуации в Италии
Количество больных в Италии возросло до 322 человек. Фото: Prm

В Италии по состоянию на вечер вторника, 25 февраля, зафиксировано 322 случая заражения Covid-2019.

В течение дня от коронавируса умерли еще два человека, таким образом общее число погибших в Италии составляет 11 человек. Об этом сообщает ANSA.

"В Италии 11 подтвержденных жертв коронавируса", - говорится в сообщении.

Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина с Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделение реанимации в Тревизо.

В ВОЗ заявили, что Италия приняла надлежащие меры по сдерживанию распространения нового коронавируса, сосредоточивая внимание на прекращении дальнейшей передачи от человека к человеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус зафиксировали в еще одной стране Европы

"Меры, принятые итальянским правительством или региональными правительствами, были достаточно сильными и, скорее всего, должны помочь максимально качественно сдерживать этот вирус", - сказал представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер.

Сегодня власти итальянского региона Ломбардия опубликовала список населенных пунктов, которые полностью закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Города были преобразованы так называемые "красные зоны", которые были созданы для предотвращения распространения коронавируса. Карантин был введен в:

-Кодоньо;
-Кастильоне-д'Адда;
-Казальпустерленго;
-Фомбьо;
-Малео;
-Сомалья;
-Бертонико;
-Терранова-дей-Пассерини;
-Кастельгерундо;
-Сан-Фиоран.

Как отмечается, въезд и выезд в "красные зоны" под строгим запретом. Кроме того, в городах закрыли железнодорожные станции и остановки общественного транспорта.

В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили у человека,который вернулся из Италии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус: рассказали о ситуации в Италии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

"Страсти Христовы" собрали $622 млн

Новорожденная стала самой младшей участницей ДТП

У самого тяжелого яйца была двойная скорлупа

Самое читаемое
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 39710
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 31033
Показали фото последствий страшного урагана в Одессе
Показали фото последствий страшного урагана в Одессе
15
 Просмотров: 18792
Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты
Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты 1 Просмотров: 18360
Сильный ветер и внезапное потепление-синоптики сделали неожиданный прогноз
Сильный ветер и внезапное потепление-синоптики сделали неожиданный прогноз Просмотров: 12132
Мир
Коронавирус добрался до Румынии
Коронавирус добрался до Румынии Просмотров: 810
Из Китая хотят эвакуироваться шесть украинцев
Из Китая хотят эвакуироваться шесть украинцев Просмотров: 351
Коронавирус в Европе: еще одна страна сообщила о зараженном
Коронавирус в Европе: еще одна страна сообщила о зараженном Просмотров: 2304
Утка на унитазе и слон на кровати: в сети опубликовали фото забавных фигур из полотенец в гостиницах
Утка на унитазе и слон на кровати: в сети опубликовали фото забавных фигур из полотенец в гостиницах
6
 Просмотров: 1629
У иранского чиновника обнаружили коронавирус
У иранского чиновника обнаружили коронавирус Просмотров: 585
Больше всего комментируют
24
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
18
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
6
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
4
Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
4
Русский хотят сделать официальным в Раде
Голосов: 228
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua