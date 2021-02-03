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среда, 03 февраля 2021 03:26

Коронавирус признали "профессиональным заболеванием" медиков

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Коронавирус признали &quot;профессиональным заболеванием&quot; медиков
Испанским медикам гарантируют социальное страхование. Фото: Reuters

Правительство Испании одобрило признание Covid-19 профессиональным заболеванием работников здравоохранения.

Теперь испанские медики смогут пользоваться льготами социального страхования, сообщает пресс служба Генерального совета официальных медицинских ассоциаций Испании.

Ранее заражения медработников коронавирусом рассматривалось как профессиональная непредвиденная ситуация, возникшая в результате несчастного случая на производстве.

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Новая классификация гарантирует тем работникам сферы здравоохранения, кто переболел Covid-19, социальное страхование в течение неограниченного времени.

В мире по состоянию на вечер 2 февраля зафиксировано 104,347,743 случаев заражения коронавирусом, умерло 2,261,289 человек, выздоровели - 76,117,829.

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