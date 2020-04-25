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суббота, 25 апреля 2020 14:44

Коронавирус не помеха: Лукашенко устроил субботник

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Коронавирус не помеха: Лукашенко устроил субботник
Лукашенко приехал на субботник в парк "Припятский". Фото: ПулПервого

Президент Беларуси Александр Лукашенко несмотря на эпидемию коронавируса устроил субботник в Чернобыльской зоне.

Лукашенко сажал сосны в Национальном парке "Припятский". Об этом сообщают местные СМИ.

Журналисты обратили внимание на то, что раньше практически на все мероприятия глава государства брал с собой младшего сына Николая. Однако на этот раз Лукашенко был без него, зато взял с собой собаку.

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Парк "Припятский" расположен в междуречье Припяти, Ствига и Уборти. Здесь в охраняемой зоне, находится около 190 тыс. га территории. Более ее трети занимает абсолютный резерват дикой природы.

Несколько недель назад Лукашенко советовал лечиться от коронавируса водкой, сауной и работой на тракторе. Через некоторое время белорусский президент уточнил, что не видит никаких вирусов и на льду их быть не может. Он как раз тогда играл в хоккей.

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