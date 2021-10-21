Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением

Лукашенко сказал врачам, что коронавирус может вытеснить онкологические болезни. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус может лечить онкологические болезни.

Сказал об этом в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, передает "Пул первого".

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"Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то хорошее. Лучшее, что не отрицает мой помощник, Covid не только на данном этапе "придавил" грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили, то вот происходит следующее. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных Covid нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай Бог, чтобы Covid был лекарством против онкологических заболеваний", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не будет делать прививки от коронавируса. Об этом он заявил во время республиканского субботника в агрогородка Александрия Могилевской области.