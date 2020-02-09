Коронавирус: Джеки Чан заплатит большое вознаграждение изобретателю лекарства

Джеки Чан заплатит миллион юаней изобретателю лекарств от коронавируса. Фото: JKL

Китайский актер Джеки Чан заплатит миллион юаней, около 3,5 млн грн человеку или организации, которая создаст вакцину от коронавируса 2019-ncov.

Джеки Чан надеется, что ученые смогут найти средство от болезни быстрее. Об этом он написал в соцсети Weibo.

"Это не вопрос денег. Я не хочу видеть некогда людные улицы опустевшими, и не хочу смотреть, как мои соотечественники ведут борьбу с вирусом (некоторые из них – до смерти), вместо того, чтобы радоваться с жизни", - написал актер.

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Ученые смоделировали дальнейшее распространение коронавируса по другим государствам мира. Отчет принадлежит группе исследователей из Университета Гумбольдта в Берлине и Института Роберта Коха, которая опирается на данные авиаперевозок.