Королева, которая правит дольше всех монархов в британской истории

Королева Елизавета II, 9 августа 2021 года / Getty Images

9 сентября 2015-го королева Елизавета II стала самым продолжительным правящим монархом Соединенного Королевства, а также самой продолжительной монархической женщиной в мировой истории. Она правит уже 69 лет и семь месяцев.

6 февраля 1952 года на отдыхе вместе с покойным мужем в Кении наследная принцесса Елизавета получила известие о скоропостижной смерти ее отца - короля Георга VI, умершего в возрасте 56 лет во сне от коронарного тромбоза. Несмотря на то, что король был болен раком легких, его смерть оказалась неожиданной для современников. Таким образом Елизавета уехала принцессой, а вернулась королевой, взойдя на престол в возрасте 25 лет. Сейчас ей уже 95 лет.

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В 1977 году королева отмечала четверть века пребывания на троне, в 2002-м - 50-летие, в 2012 году - 60-летие.

В сентябре 2015-го Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне. После того как 13 октября 2016 года умер король Таиланда Пумипон Адульядет, который правил с 1946-го, Елизавета стала самым долго правящим из ныне живых монархов в мире. А после того как президент Зимбабве Роберт Мугабе в ноябре 2017 года ушел в отставку, - старейшей из действующих глав государств в мире.

Елизавета II является королевой 16 государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Великобритании, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Сент Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. Все эти страны входят в Содружество наций - организацию, объединяющую в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями или доминионами бывшей Британской империи. 6 февраля 2022 года исполниться 70 лет ее пребывания на троне.