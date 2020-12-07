Королева Елизавета II одной из первых получит прививку против коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 252
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2835
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1512
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1548
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1737
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 288
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5742
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
Фото
Все фото
7
4
3
5
3
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Снегопад вызвал транспортный хаос
Снегопад вызвал транспортный хаос
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
В Беларуси снова задерживают людей
В Беларуси снова задерживают людей
Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана
Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана
Видео
Все видео
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 252
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2835
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1566
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 630
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 14:38

Королева Елизавета II одной из первых получит прививку против коронавируса

  Комментировать
Королева Елизавета II одной из первых получит прививку против коронавируса
Королева Елизавета II / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II, 94 года, одна из первых в королевстве получит прививку против коронавируса.

В течение ближайших недель королева получит прививку, одобренную в Великобритании, вакциной от Pfizer i BioNTech. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за многие годы. Елизавета II и принц Филипп проведут Рождество без семьи

Королева и ее муж, 99-летний принц Филипп, получат приоритетные прививки, учитывая их возраст.

В минувшую среду Великобритания стала первой страной в мире, которая приняла прививки против коронавируса. Массовая вакцинация начнется в начале следующей недели. Лондон заказал 40 млн доз вакцины, что означает прививки для 20 млн британских граждан. Население страны – 66,6 млн. Большинство доз вакцины смогут уколоть на ранее 2021-го.

Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там подсчитал, что из-за массовой вакцинации госпитализация и смертность от COVID-19 могут снизиться до 99% после первой волны прививок.

В Великобритании количество погибших от эпидемии - более 61 тыс. человек. Из них 53,3 тыс. погибли в Англии, 3,9 тыс. в Шотландии, 2,7 тыс. в Уэльсе и более 1 тыс. в Северной Ирландии. Соединенное Королевство занимает 5 место в мире по количеству смертей, уступая США, Бразилии, Индии и Мексике. В общем, в стране заразились более 1,7 млн человек. Это 6 место в мире после США, Индии, Бразилии, России и Франции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Королева Елизавета II одной из первых получит прививку против коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе

В Беларуси провели встречу лидеров трех стран

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 8 Просмотров: 43218
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 9153
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 7254
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 7002
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 6570
Мир
Ватикан не признает исповеди через смартфон
Ватикан не признает исповеди через смартфон Просмотров: 9
Африканцы на украинском поздравили миротворцев
Африканцы на украинском поздравили миротворцев Просмотров: 45
Картину Уинстона Черчилля продали за круглую сумму
Картину Уинстона Черчилля продали за круглую сумму Просмотров: 72
В Брюсселе установили мемориальную табличку евродепутату, который участвовал в гей-оргии
В Брюсселе установили мемориальную табличку евродепутату, который участвовал в гей-оргии Просмотров: 126
Из-за новых локдаунов падают цены на нефть: детали
Из-за новых локдаунов падают цены на нефть: детали Просмотров: 117
Больше всего комментируют
9
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
8
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
5
Украина создала собственную армию
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
2
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 460
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть