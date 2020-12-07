Королева Елизавета II одной из первых получит прививку против коронавируса

Королева Елизавета II / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II, 94 года, одна из первых в королевстве получит прививку против коронавируса.

В течение ближайших недель королева получит прививку, одобренную в Великобритании, вакциной от Pfizer i BioNTech. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.

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Королева и ее муж, 99-летний принц Филипп, получат приоритетные прививки, учитывая их возраст.

В минувшую среду Великобритания стала первой страной в мире, которая приняла прививки против коронавируса. Массовая вакцинация начнется в начале следующей недели. Лондон заказал 40 млн доз вакцины, что означает прививки для 20 млн британских граждан. Население страны – 66,6 млн. Большинство доз вакцины смогут уколоть на ранее 2021-го.

Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там подсчитал, что из-за массовой вакцинации госпитализация и смертность от COVID-19 могут снизиться до 99% после первой волны прививок.

В Великобритании количество погибших от эпидемии - более 61 тыс. человек. Из них 53,3 тыс. погибли в Англии, 3,9 тыс. в Шотландии, 2,7 тыс. в Уэльсе и более 1 тыс. в Северной Ирландии. Соединенное Королевство занимает 5 место в мире по количеству смертей, уступая США, Бразилии, Индии и Мексике. В общем, в стране заразились более 1,7 млн человек. Это 6 место в мире после США, Индии, Бразилии, России и Франции.