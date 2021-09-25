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суббота, 25 сентября 2021 19:06

Корабль зашел в порт с огромным мертвым китом на носу: фото

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Корабль зашел в порт с огромным мертвым китом на носу: фото
Экипаж утверждает, что не заметил столкновения с китом. Фото: yomiuri.co.jp

В порт Мизусима в японском городе Курасики зашел корабль с мертвым китом на носу.

Судно прибыло в порт через Тихий океан. Экипаж не подозревал, что танкер зацепил животное, сообщает Daily Mail.

На момент прибытия корабля 10-метровый кит погиб.

Прессекретар Департамента береговой охраны Мидзусима сказал, что они никогда не были свидетелями чего-то подобного, меры по предотвращению повторения такого инцидента пересмотрят.

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"Я рыбачу здесь несколько десятилетий, но впервые увидел кита", - сказал местным СМИ рыбалка, который был свидетелем инцидента.

По предварительным данным, погибшая животное - финвал, признанный уязвимым видом. Это второй по длине вид китообразных на Земле после синего кита, достигает длины 27,3 метра и веса 74 тонн.

В Крыму на берег выбросилось рекордное количество дельфинов - 661. Об этом заявила основатель Центра спасения дельфинов "Беззаботная море" Анастасия Коростелева.

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25
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