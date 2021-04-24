Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители трех космических агентств. Фото: Twitter

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с 4 астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции.

Об этом стало известно в ходе трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

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В составе экипажа - астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосиде.

Предполагается, что космонавты проведут на орбите около полугода.

Специалистам NASA удалось впервые получить кислород из атмосферы Марса. Кислород был получен с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance, говорится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).