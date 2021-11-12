Корабль Crew Dragon прибыл на Международную космическую станцию

Crew Dragon-3 состыковался с МКС. Фото: NASA

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией.

"Астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер добрались до Международной космической станции в 18:32 по восточно-американскому времени в четверг, 11 ноября", - сообщили в NASA.

Crew Dragon Endurance пристыковался к орбитальному комплексу на высоте более 400 км над Карибским морем.

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Миссия продлится до апреля 2022 года.

Миссия NASA SpaceX Crew-3 стартовала в среду в 21:03. Корабль был выведен в космос ракетоносителем SpaceX Falcon 9. Предыдущая команда из четырех астронавтов успешно приземлилась в Мексиканском заливе в другой капсуле Crew Dragon.