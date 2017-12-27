Копы поймали преступников благодаря трюку из "Симпсонов"

Британские копы из графства Южный Йоркшир использовали хитрый план из мультфильма The Simpsons и смогли доставить в суд отпетых злоумышленников.

На приманку правоохранителей клюнули даже опытные преступники, сообщает Independent.

Рождественские открытки помогли копам задержать преступников, которые не являлись по повестке в суд. Полиция разослала их правонарушителям от имени фальшивой компании.

На карточках были изображены шампанское, пудинг и различные праздничные деликатесы. "Компания" обещала доставить их на Рождество просто к порогу тем, кто укажет точное время, когда будет дома.

Автор: .indy100.com/ На рождественской открытке от компании "Геральд Гамперс" было изображение аппетитной праздничной корзины

На трюк купились грабители, мошенники, наркоторговцы и те, кого поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Всего - 21 человек.

Вместо курьеров с подарком к ним в течение 2 дней наведывались правоохранители. Нарушители доставлены в суд. Там они получили запрет на вождение, штрафы. Некоторых поместили под домашний арест, а одного - под стражу.

Пользователи соцсетей заметили, что в мультсериале "Симпсоны" имеется похожая сюжетная линия. Полицейские разыгрывают "лотерею", суперпризом в которые является надувная лодка. Один из главных героев - Гомер Симпсон - покупается на трюк. В отделении оказывается, что его разыскивают за неуплаченные парковочные счета.

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В сентябре композитора Альфа Клаузена, который писал музыку для сериала "Симпсоны" в течение 27 лет, уволили. По его словам, ему позвонил продюсер мультсериала Ричард Сакаи и сказал, что компания ищет "другой вид музыки".