Контент с детьми и живодерство: PornHub удалил тысячи видео

Pornhub заявил, что использует несколько новых технологий модерации. Фото: pixabay.com

На фоне скандала о насилии над несовершеннолетними, крупнейший в мире порносайт PornHub удалил более 650 тыс. видео, которые нарушали правила платформы.

Прежде всего удалили контент с несовершеннолетними, а также ролики, которые содержали издевательства над животными и насилие, пишет Engadget. Кроме того, Pornhub сообщил, что обнаруживает контент с сексуальным насилием над детьми с помощью модерации и отчетов, поданных Национальным центром пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

Pornhub использует несколько новых технологий модерации. В 2020 году сайт сканировал все ранее загруженные видео с помощью YouTube CSAI Match - технологии для обнаружения изображений сексуального насилия над детьми. Все ранее опубликованные ролики просканировали также с помощью Microsoft PhotoDNA.

На данный момент сайт использует собственную технологию распознавания изображений, предназначенную для борьбы как с сексуальным насилием над детьми, так и с публикацией видео без согласия всех сторон.

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В начале декабря прошлого года в The New York Times напечатали историю подростков, видео которых попали на Pornhub без их согласия. Одна девушка утверждала, что приемные родители заставляли ее сниматься в порнороликах с 9 лет, после чего некоторые видео появились на Pornhub. Другая девушка сообщила, что в 14-летнем возрасте отправляла эротические видео парню, после чего ролики появились на сайте. После этого порносайт Pornhub изменил правила пользования и публикаций видео. С 8 декабря 2020 года загружать видео на сайт имеют право только партнеры сервиса по контенту и участники Модельной программы сайта, которые зарабатывают на контенте. Раньше каждый мог опубликовать свое видео.