Контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв движение других судов

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале.

Сейчас неизвестно, когда возобновится движение. Об этом сообщает Bloomberg.

Ever Given должны были попробовать в очередной раз сдвинуть во время прилива в ночь на 29 марта. К месту вызвали 2 дополнительных буксира, сообщает Associated Press.

На месте также было буксирное судно Alp Guard под флагом Нидерландов и итальянский буксир Carlo Magno.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, который соединяет Средиземное и Красное моря, перекрыв движение более 230 судов. Он 400 метров длиной, 60 метров шириной и рассчитан на 200 тыс. т груза. Из-за этого с обеих сторон Суэцкого канала уже образовались пробки из других судов.