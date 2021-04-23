Консульство России в Чехии забрызгали "кровью"

Фото: DenikN

Облили кетчупом консульство Российской Федерации в чешском городе Брно.

Неизвестно, кто это сделал. Полицейские расследуют случай, сообщает издание DenikN.

В ночь на 18 апреля облили российское посольство в Праге. Полиция позже задержала семь человек, которых считают причастными.

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Люди объяснили, что кетчуп символизирует кровь. Указали, что режим Владимира Путина совершил террористический акт в Чехии.

Чехия обвинила Россию в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах оружия в Чехии и привел к разрушениям и гибели двух местных жителей. Из-за этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, работавших на спецслужбы. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.