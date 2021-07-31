Конгресс США придумал, как склонить Байдена к санкцииям против "Северного потока-2"

Конгресс не позволит Байдену отказаться от санкций. Фото: atr.ua

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, лишающий президента Джо Байдена права отказываться от санкций против "Северного потока-2".

Документ поддержали 217 конгрессменов, против проголосовали 212, сообщил в Twitter журналист Bloomberg Джек Фитцпатрик.

Речь идет о документе по финансированию Государственного департамента в 2022 году. В законопроекте есть поправка, которая блокирует право американского лидера отказываться от ограничительных мер в отношении российского газопровода.

Ее автором стала представительница демократов из Огайо Марси Каптур, которая также является сопредседателем группы поддержки Украины в нижней палате Конгресса. Она выразила надежду, что администрация главы государства услышит сигнал конгрессменов о недопущении угрозы европейской энергетической безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и Германия договорились о "Северном потоке-2": что обещают Украине

Теперь законодательную инициативу должен поддержать Сенат и подписать глава государства.

В США 12 сенаторов-республиканцев угрожают заблокировать утверждение двух кандидатов на руководящие должности в Министерстве финансов, если администрация президента Джо Байдена не включит новые санкции в отношении "Северного потока-2". Речь идет о кандидатурах Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг.