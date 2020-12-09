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среда, 09 декабря 2020 07:38

Конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн

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Конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн
Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект оборонного бюджета на 2021, предусматривающий выделение $250 млн на поддержку Вооруженных сил Украины. Фото: REUTERS

Во вторник, 8 декабря, Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект оборонного бюджета на 2021 год. Он предусматривает выделение $741 млрд на нужды Пентагона и программы в сфере обороны и безопасности по линии Минэнергетики.

В законопроект включено выделение $250 млн на поддержку Вооруженных сил Украины. Также он содержит положение об усилении санкций против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом сообщает The New York Times.

Законопроект поддержали 335 членов Палаты представителей, тогда как еще 78 высказались против. Заблокировать его неоднократно угрожал Дональд Трамп. За несколько часов до голосования он опубликовал в Twitter сообщение, в котором выразил надежду на поддержку своей позиции республиканцами. Он также предупредил, что может воспользоваться правом вето.

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Трамп, в частности, выступает за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях от 1996 года, что освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

"Обязательно нужно предусмотреть прекращение действия статьи 230 (в целях нацбезопасности), сохранения наших национальных памятников, а также разрешение 5G и сокращение войск в других странах", - написал он.

Впрочем, во время голосования Палата представителей набрала необходимое количество голосов для того, чтобы преодолеть возможное вето президента.

С 2014 США предоставили Украине помощь на общую сумму $ 4,1 млрд. Также выдали Украине три суверенные гарантии займов на $1 млрд каждая для содействия стабилизации экономики.

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