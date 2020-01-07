Конфликт с Ираном: США подняли в небо стратегические бомбардировщики

США перебросили в 6 бомбардировщиков B-52. Фото: россми

США перебрасывают на островную базу Диего-Гарсия в Индийском океане 6 бомбардировщиков B-52.

Решение приняли из-за растущей угрозе со стороны Ирана, пишет Fox News.

Самолеты заметили во время их вылета с авиабазы Барксдейл в Луизиане.

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Также США планируют построить в Ираке и на западе от Багдада аэродромы для стратегических бомбардировщиков B-52.

Вместе с этим на Ближний восток хотят перебросить еще 200 самолетов такого типа.

Решение приняли за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января.