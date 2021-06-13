Конец правления Нетаньягу: в Израиле выбрали новое правительство

Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет. Фото: Reuters

Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий "Ямина" Нафтали Беннетта и "Еш Атид" Яира Лапида.

В новом Кабинете министров впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньягу. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

"60 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался", - приводит издание итоги голосования.

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В ближайшие часы новый кабинет министров будет приведен к присяге. Главой правительства станет Нафтали Беннет.

Издание отмечает, что приведение нового Кабмина положит конец длившемуся 12 лет бессменному правлению Биньямина Нетаньягу.

Израильские оппозиционные партии договорились о формировании нового коалиционного правительства, в котором не будет партии Биньямина Нетаньягу. Парламентские выборы в Израиле - уже четвертые за два последних года - состоялись 23 марта.