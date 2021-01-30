Кому принадлежит "дворец Путина": отозвался владелец

Имение на черноморском мысе Идокопас, которое называют "дворцом Путина" после резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального, принадлежит Аркадию Ротенбергу.
Об этом заявил сам миллиардер в интервью Telegram-канала Mash.
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"Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу", - пишет Telegram-канал.
Журналисты якобы попросили откликнуться владельца. После этого Аркадий Ротенберг связался с Telegram-каналом.
Расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике стало самым популярным видео в YouTube среди украинцев. В целом его посмотрели более 37 млн раз.
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