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четверг, 11 февраля 2021 17:49

Компания предлагает работу - пить дома вино

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Компания предлагает работу - пить дома вино
Реклама вакансии он HUN / HUN

Британская винодельческая компания HUN, которая производит вино в жестяных банках, ищет дегустатора.

Кандидату, которого возьмут на вакансию, отправят на пробу годовой запас розовых, красных и белых вин HUN. Также будут еще платить $276 в неделю. Об этом пишет Daily Star.

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"Мы были заняты за кулисами, создавая несколько действительно хороших вин. Но, чтобы пройти вкусовой тест, ищем любителя вина, чтобы испытать наши продукты! Вам не нужен никакой опыт, просто пристрастие к вину. Поэтому не волнуйтесь, если вы не сомелье", - говорится в описании вакансии.

Чтобы подать заявку на вакансию, нужно ввести имя, адрес электронной почты, а также любимое вино. Подача заявок продлится до 9 марта. Кандидат-победитель будет уведомлен 16 марта. Для подачи заявки на вакансию претендент должен иметь британское гражданство и быть старше 18 лет.

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