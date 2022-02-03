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четверг, 03 февраля 2022 09:34

Компания Цукерберга потеряла почти $200 млрд

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Компания Цукерберга потеряла почти $200 млрд
Молодые люди выбирают TikTok, а не Facebook. Фото: Pexels

Компания Марка Цукерберг Meta потеряла почти $200 млрд после публикации квартальных результатов.

Meta не смогла оправдать прогнозы доходности и количества активных пользователей, сообщает Financial Times.

Корпорация заработала $10,3 млрд против ожидаемых $11 млрд. Meta сообщила об уменьшении активных пользователей. Их стало меньше на 2,9 млрд. Это ставит под вопрос будущее Meta.

Компания теряет молодых пользователей. Они переходят в TikTok. Из-за конкуренции с другими платформами Meta прогнозирует получить в первом квартале меньшую прибыль, чем ожидают инвесторы.

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На поздних торгах акции компании Meta упали более чем на 20%. Это сократило рыночную стоимость компании на $200 млрд.

За время пандемии коронавируса 10 самых богатых людей мира более чем вдвое увеличили свое состояние. С марта 2020-го их совокупное состояние выросло с $700 млрд до $1,5 трлн.

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Дата
03
февраля

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