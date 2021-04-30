Компания AstraZeneca впервые раскрыла доходы от продажи Covid-вакцины

Вакцина AstraZeneca / Reuters

Британский фармацевтический гигант AstraZeneca сообщил, что заработал на продажах вакцины против коронавируса за первые три месяца этого года $275 млн. Компания впервые раскрыла данные о продажах одной из ведущих вакцин в мире.

Прививка от Covid-19 от компания AstraZeneca разработала совместно с Оксфордским университетом. Об этом пишет Gulf News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утилизируют более 1 тыс. доз вакцины Pfizer

Общественное доверие к вакцине несколько подорвали единичные случаи образования редких тромбов, а также то, что компания ведет судебную тяжбу с ЕС из-за недопоставок вакцин.

Компания раскрыла информацию в отчете о прибылях и убытках, показав, что ее чистая прибыль в первом квартале 2021-го удвоился до $1,56 млрд, по сравнению с $780 млн годом раньше.

Выручка за отчетный период выросла на 15% процентов. AstraZeneca добавила, что ее квартальные показатели выросли также благодаря продажам новых противораковых препаратов. Однако в компании предупредили, что пандемия отрицательно повлияла как на диагностику, так и на лечение других болезней, кроме коронавируса.

"Мы достигли значительного прогресса в первом квартале 2021 и продолжили продвигать наш портфель лекарств, которые меняют жизнь. Новые лекарства принесли больше половины доходов. Эти результаты обеспечили еще один квартал сильного роста доходов и прибыли, непрерывное генерирование денежных потоков, несмотря на продолжающийся негативное влияние пандемии на диагностику и лечение многих заболеваний", - сказал гендиректор компании Паскаль Сорио.

Результаты появились после того, как ЕС начал судебный иск против AstraZeneca из-за нехватки вакцины против Covid-19, притормозил вакцинацию в Евросоюзе.

ЕС выдвинул иск против AstraZeneca на основании нарушения предварительного договора купли-продажи. Фармацевтический гигант заявил, что будет решительно защищаться в суде.

В компании заявили, что до конца апреля доставят в Евросоюз около 50 млн доз. Однако это значительно меньше, чем должно было быть, утверждают в Брюсселе. Суд должен начаться 26 мая.