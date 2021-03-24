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среда, 24 марта 2021 10:33

Компания AstraZeneca проведет повторные исследования безопасности вакцины из-за недоверия США

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Компания AstraZeneca проведет повторные исследования безопасности вакцины из-за недоверия США
AstraZeneca проведет повторное исследование эффективности и безопасности вакцины. Фото: Reuters

Компания AstraZeneca проведет новое исследование на эффективность и безопасность вакцин, чтобы предоставить комиссии по мониторингу безопасности данных США современные результаты без устаревшей информации.

Соответствующий анализ опубликуют в течение 48 ч., говорится на сайте AstraZeneca.

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В сообщении отметили, что информация о 79% эффективности и другие данные базировались на "предварительно определенном анализе с ограничением данных 17 февраля".

"Мы рассмотрели предварительную оценку первичного анализа, и результаты соответствовали промежуточному анализу. Мы завершаем другую проверку", - сообщает AstraZeneca

Независимый комитет по мониторингу данных клинических исследований США попросил компанию по изготовлению вакцин от коронавируса AstraZeneca снова провести исследования эффективности препарата против Covid-19.

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