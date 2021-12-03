Компании, связанные с "Северным потоком-2" потратили в США $7,4 млн на лоббирование непринятия санкций против проекта

Рабочие на строительстве газопровода "Северный поток-2" / Getty Images

На лоббирование против санкций в отношении "Северного потока-2" с начала 2020 года, сотрудничающие с проектом иностранные компании, потратили более $7,4 млн.

В Конгрессе США не приняли поправки к "Закону о разрешении на национальную оборону", которые бы вводили дополнительные санкции против газопровода. На лоббирование против санкций потратили в США миллионы долларов. Об этом пишет OpenSecrets.

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Республиканцы утверждают, что лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, не дал им шанса проголосовать за поправки, включающие введение санкций по "Северному потоку-2".

Лидер меньшинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл, выделил газопровод как важный вопрос, за который следует проголосовать, и пообещал выступить против принятия законопроекта без этой поправки. Некоторые демократы присоединились к республиканцам против продвижения закона без поправок.

В мае президент Джо Байден отказался от санкций по газопроводу, несмотря на двухпартийную поддержку санкций в 2020 году. Тогда госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решили "возобновить отношения с союзниками и партнерами в Европе", имея в виду Германию. Блинкен и другие чиновники администрации Байдена призвали сенаторов отменить санкции против газопровода.

По состоянию на четверг, 2 декабря, Сенат не голосовал ни за какие поправки в закон, включая санкции в отношении "Северного потока-2". Нижняя Палата представителей включила поправку, предусматривающую санкции.

По данным издания OpenSecrets, с начала 2020 года сотрудничающие с проектом иностранные компании потратили более $7,4 млн на лоббирование в США против санкций. Из этих средств $3 млн израсходовали за первые три квартала 2021 года.

"Северный поток-2" при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Немецкое федеральное сетевое агентство отмечает, что при запуске без сертификации грозит штраф около 1 млн евро.