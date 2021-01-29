Комната для грязи и аквадискотека: показали первое видео со "дворца Путина"

Mash показал, как выглядит "дворец Путина" сейчас. Фото: dw.com

Прокремлевское издание Mash показало кадры с "дворца Путина" в Геленджике с бетонными стенами и пустыми без ремонта комнатами.

Видео появилось на YouTube.

По словам автора материала главного редактора издания Максима Иксанова, внутри поместья только голые стены и работают строители.

Он заверил, что на месте комнаты для грязи будут душевые кабинки, а аквадискотека - обычный фонтан.

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Материал Mash только подтвердил факты по расследованию российского оппозиционера Алексея Навального о дворце. Кадры аквадискотеки соответствуют тому плану, который показал Фонд борьбы с коррупцией. По расследованию известно, что в имении действительно проходят ремонтные работы.

"Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа. Имя ей - плесень. Дворец был спроектирован с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выбросили на помойку миллиарды и начали работы заново", - говорилось в расследовании.

Таким образом, Mash подтвердил, что стоимость обработки дворца увеличилась за фактически повторные проведения всех внутренних работ.

Под Геленджиком недалеко от мыса Идокопас установили бесполетную зону по приказу министерства транспорта РФ от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности.