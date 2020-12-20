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воскресенье, 20 декабря 2020 21:27

Команда Байдена размышляет над наказанием для РФ за масштабную кибератаке

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Команда Байдена размышляет над наказанием для РФ за масштабную кибератаке
Более конкретное обсуждение вопроса начнется только после инаугурации Байдена, когда президент и его команда получат иметь доступ ко всей информации. Фото: Pixabay

Члены команды избранного президента США Джо Байдена рассматривают несколько вариантов наказания РФ за ее роль в мощной хакерской атаке на правительственные учреждения США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Рона Клейна, который возглавит администрацию президента.

"Речь идет не просто о санкциях, а о шагах, с помощью которых мы могли бы снизить возможность осуществления подобных кибератак из-за рубежа", - заявил политик в телеэфире.

Он отметил, что это могут быть как новые финансовые санкции, так и меры киберстримування в ответ. Команда избранного президента попытается выработать ответ, который будет достаточно сильной, но и не станет поводом для эскалации напряженности между двумя ядерными державами.

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Отмечается, что более конкретное обсуждение вопроса начнется только после инаугурации Байдена, когда президент и его команда иметь доступ ко всей информации, а также знать больше о последствиях кибератаки.

В начале декабря стало известно, что хакеры украли данные Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации. Они действовали при поддержке иностранного правительства.

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Дата
20
декабря

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