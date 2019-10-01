В США количество смертей от курения вейпа возросло до 14 человек.

Раньше смерти от болезней легких, которые могли быть вызваны курением электронных сигарет, были зафиксированы в Калифорнии, Канзасе, Орегоне, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии и Миссисипи, сообщает департамент здравоохранения американского штата Небраска, пишет CNN.

Автор: UkrMedia Количество смертей от курения вейпа в США возросло до 14 человек

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В США зафиксировали около 800 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа. Многим из пострадавших нужен дополнительный кислород. Некоторых приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.