Количество пострадавших на российском военном заводе возросло до 116

От взрывов выбило стекла в окнах 185 домов в радиусе 3 км. Фото: ТАСС, Елена Сорокина

Количество пострадавших от взрывов на оборонном предприятии "Кристалл" в российском городе Дзержинск увеличилось до 116 человек.

Из них 18 человек были госпитализированы, сообщил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко, передает Интерфакс.

Днем 1 июня на территории предприятия произошло несколько взрывов техногенного характера. В результате были разрушены пять зданий предприятия - три складских и два производственных. Площадь начавшегося пожара составила 800 кв м.

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От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе 3 км. Пострадали здания около 70 детсадов и 31 школы.

На этом заводе было выявлено систематическое нарушение промышленной безопасности. За это накануне ЧП отстранили от работы гендиректора.

В России произошел пожар в строительном магазине с автомасла. Огонь охватил площадь в 2,4 тысячи квадратных метров в городе Пятигорске. Пожар произошел в 9.00.