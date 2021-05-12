Количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 160 млн человек: где больше всего

В мире более 160 млн случаев заболеваний коронавирусом. Фото: reuters

Количество инфицированных на коронавирус людей в мире превысило 160 млн. Украина опустилась на 31 место за суточным приростом новых случаев заболевания.

На утро 12 мая в мире зарегистрировали 710 122 новых случая, за сутки умерли - 13 444 человека, свидетельствуют данные Worldmeters.

По данным центра, в мире зафиксировано 160 334 125 случаев инфицирования. От осложнений умерли уже 3 331 400 человек. Болезнь победили и вылечились около 138 млн.

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В пятерку мировых лидеров по количеству заражений попали США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина заняла 16 место в мировом рейтинге и 8 в Европе. Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 10, по летальным исходом – 17 и 7 позиции соответственно.

Индия заявила в среду, что за последние сутки от коронавируса погибло рекордное количество людей – 4 205. В результате, общее количество погибших превысило четверть миллиона. В то же время ведущий вирусолог страны говорит, что рано говорить, достигла ли инфекция пика.