Кокер-спаниель нашел работу в винокурне по изготовлению виски

Если Рокко улавливает нетипичный запах, требует внимания, то сообщает об этом бренд-директору Крис Вуфф / PA

Кокер-спаниель в винокурне в Шотландии получил работу на заводе по изготовлению виски.

На работе 1-летний Рокко обнюхивает качество бочек, чтобы убедиться, что они в идеальном состоянии для хранения виски, пока то созревает. Об этом пишет Daily Star.

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Рокко осматривает винокурни Grant's Whisky, чтобы убедиться, что все бочки в надлежащем состоянии. Если улавливает несвойственный запах, то сообщает людям.

"Дерево - натуральный материал. Дистилляция виски - органический процесс, поэтому нашей задачей является гарантия условия для наилучшего качества при выдержке виски в дубовых бочках. Обоняние такой собаки, как Рокко, в 40 раз сильнее человеческого. Мы специально отобрали и научили его улавливать запах всего, не совсем подходит при созревании виски", - говорит бренд-директор компании Крис Вуфф.

В мире широко используют механические "носы", которые определяют состав запаха бочек в винодельческой промышленности. Но в компании хотели сохранить традиции старинных ремесленных заведений, используя для контроля качества обоняние собаки. Способность Рокко нюхать большое количество бочек за короткий промежуток времени означает, что он является фантастическим дополнением к команде.

Рокко прошел шесть месяцев интенсивного обучения с экспертом Стюартом Филлипсом в Уэльсе, чтобы отточить природные навыки, прежде чем приступить к работе.