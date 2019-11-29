Когда суд в Гааге начнет рассматривать дело МН17

Слушания по делу МН17 начнутся 9 марта 2020. Фото: 5.ua

Первое судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 Malaysia Airlines в Гааге запланировано на 9 марта 2020.

Здание суда во время слушаний будут усиленно охранять, а заседания будут транслироваться онлайн. Об этом сообщает NL Times.

Для рассмотрения этого дела Нидерланды даже изменили законодательство - теперь часть слушаний будет проходить на английском.

Зал суда будет вмещать полтысячи журналистов, а сами заседания будут проходить в течение 25 недель: 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня - 3 июля и 31 августа - 13 ноября. Суд также будет рассматривать дело в 2021 году - с 1 февраля по 26 марта. Пострадавшим будет предоставлена ​​возможность выступить в одном из залов суда. Однако непонятно, будет ли кто-то из обвиняемых присутствовать на заседаниях.

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Слушать дело будут трое судей Окружного суда Гааги.

Нидерланды будут расследовать причины незакрытия воздушного пространства над Украиной в июле 2014-го. Отмечается, что это не имеет ничего общего с судебными процедурами по наказанию виновных, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок.