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вторник, 29 июня 2021 08:12

Когда развалится Россия. Назвали дату

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Когда развалится Россия. Назвали дату
Россия теряет надежду на развитие. Фото: pixabay.com

Россия как государство развалится через 10 лет. Будут способствовать введенные против нее санкции за агрессивную политику.

Об этом заявил политический эксперт Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".

"Россия с Крымом попала фактически в ловушку. Она его захватила, уже не может отпустить. Эти санкции со временем просто развалят Россию, думаю, в течение 10 лет. Советский Союз падал с 1979 года до 1990 года. Две ошибки - Афганистан и перестройка - и все пошло под откос", - заявил Осипенко.

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Россия теряет надежду на развитие.

"Если посмотреть рейтинг устойчивого развития, и место Украины и России в нем, то Украина уже 7 лет опережает. Развитие российской экономики немного приостановилось, а украинская экономика и ВВП продолжают расти. Мы их догоняем, хотя определенно не имеем столько потенциала. По многим пунктам уже обогнали", - считает политолог.

Министерство обороны США за последние годы создало тайные войска численностью 60 тыс. человек для борьбы с терроризмом со стороны России.

В формировании службу несут военные и оперативники под гражданским прикрытием. Также в программе участвуют около 130 частных компаний. Они тратят на финансирование тайных войск более $900 млн. Речь идет о создании фальшивой документации, оплате счетов и налогов сотрудникам, работающим под вымышленными именами.

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Дата
29
июня

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