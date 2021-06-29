Когда развалится Россия. Назвали дату

Россия теряет надежду на развитие. Фото: pixabay.com

Россия как государство развалится через 10 лет. Будут способствовать введенные против нее санкции за агрессивную политику.

Об этом заявил политический эксперт Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".

"Россия с Крымом попала фактически в ловушку. Она его захватила, уже не может отпустить. Эти санкции со временем просто развалят Россию, думаю, в течение 10 лет. Советский Союз падал с 1979 года до 1990 года. Две ошибки - Афганистан и перестройка - и все пошло под откос", - заявил Осипенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Терроризм, преследования, похищения". США не рекомендуют своим гражданам ехать в Россию

Россия теряет надежду на развитие.

"Если посмотреть рейтинг устойчивого развития, и место Украины и России в нем, то Украина уже 7 лет опережает. Развитие российской экономики немного приостановилось, а украинская экономика и ВВП продолжают расти. Мы их догоняем, хотя определенно не имеем столько потенциала. По многим пунктам уже обогнали", - считает политолог.

Министерство обороны США за последние годы создало тайные войска численностью 60 тыс. человек для борьбы с терроризмом со стороны России. В формировании службу несут военные и оперативники под гражданским прикрытием. Также в программе участвуют около 130 частных компаний. Они тратят на финансирование тайных войск более $900 млн. Речь идет о создании фальшивой документации, оплате счетов и налогов сотрудникам, работающим под вымышленными именами.