США создали тайные войска для борьбы с Россией - СМИ

США создали тайные войска. Фото: armenpress

Министерство обороны США за последние годы создало тайные войска численностью 60 тыс. человек для борьбы с терроризмом со стороны России.

Об этом говорится в расследовании издания News Week.

В формировании службу несут военные и оперативники под гражданским прикрытием. Также в программе участвуют около 130 частных компаний. Они тратят на финансирование тайных войск более $900 млн.

Речь идет о создании фальшивой документации, оплате счетов и налогов сотрудникам, работающим под вымышленными именами. Финансирование также идет на разработку специальных устройств для прослушивания и слежки "в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки".

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Главная цель тайных войск – преследование террористов в "горячих точках" от Пакистана до Западной Африки. Часто они работают за "линии фронта" в Северной Корее и Иране.

Одна из важнейших групп этой армии – "кибербойцы". Они действуют под вымышленными именами и собирают в интернете информацию, а также могут принимать участие в кампаниях влияния в соцсетях.

Авторы расследования полагают, что тайное подразделение необходимо США не только для борьбы с террористическими угрозами, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.

Федеральное бюро расследований подтвердило информацию, что российские хакеры DarkSide совершили кибератаку на сеть Colonial Pipeline.