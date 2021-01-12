Кофишопы в Амстердаме закроют для туристов

Один из кофе-шопов в Амстердаме / Getty Images

Иностранцам могут запретить посещать амстердамские кофешопы с каннабисом в рамках кампании уменьшение наркотуризма и противодействия организованной преступности.

При поддержке полиции и прокуратуры мэр Амстердама Фемке Галсема внесла соответствующие предложения, позволяющие только голландцам посещать 166 кофешопов столицы страны. Это ограничение может начать действовать 2022 года. Об этом пишет The Guardian.

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Правительственное исследование показало, что 58% иностранных туристов, посещающих Амстердам, приезжают, чтобы употребить наркотики. Другое исследование показало, что городу нужно было бы менее 70 кофешопов, если бы там обслуживали только местных.

"Амстердам - ​​международный город. Хотим привлечь туристов, но из-за его богатства, красоты и культурных учреждений. Рынок каннабиса велик и имеет много связей с организованной преступностью. Город может оставаться открытым, гостеприимным и толерантным, но одновременно осложнит жизнь преступникам и сократит массовый малобюджетный туризм", - сказала мэр.

Каннабис - технически незаконный в Нидерландах, но хранение менее 5 г наркотика декриминализировано 1976-го, в соответствии с политикой терпимости. Производство незаконно, но в кофешопах разрешено его продавать.

Галсема сказала, что изменение вступит в силу через несколько месяцев, потому что нужны еще консультаций и переходный период для владельцев кофешопов. Также город хотел бы ввести контрольную схему для утвержденных поставщиков.

Похожие запреты на продаж каннабиса действуют в таких голландских городах, как Маастрихт и Ден Бош, которые давно жаловались на чрезмерное количество гостей, которые курят марихуану, приезжая из Бельгии, Германии и Франции.

Опасаясь неконтролируемого уличного рынка каннабиса, Амстердам не ввел "критерия проживания" для посетителей кофешопов, которые составляют треть от общего количества в Нидерландах. Зато запретил курение в некоторых частях города и закрыл отдельные магазины. Однако благодаря дешевым авиабилетам, количество туристов в Амстердаме, городе с населением 850 тыс. жителей возросло до 20 млн в год. Многие гости - молодежь с небольшим бюджетом. К 2025-му прогнозируют рост туризма до 29 млн.

Йоагим Гелмс из ассоциации владельцев кофешопов сказал, что планы городских властей рискуют вывести торговлю легкими наркотиками на улицу.