"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление

Михеил Саакашвили выступил в суде. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президент Грузии и действующий глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили во второй раз после задержания лично выступил в суде.

Трансляцию судебного заседания 13 января вели в Facebook политика.

Во время него Саакашвили заявил, что к нему применяли пытки.

"Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и там рассмотрят тот факт, что ко мне применяли пытки и было бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что касается гражданина Украины. Я ожидаю, что вы на это будете реагировать", - сказал Саакашвили.

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На подготовительном заседании суда Михеил Саакашвили не смог присутствовать лично, поскольку проходил реабилитацию после 50-дневного голодания. Процесс идет в Тбилисском городском суде. Заседание 11 октября 2021 года прошло без Саакашвили. Тогда его не доставили в суд из-за мер безопасности и состояния здоровья. На предыдущем заседании Саакашвили обращался к международным партнерам Грузии. Заявил, что его пытали, избивали, унижали и "нечеловечески поступали". Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов после восьми лет эмиграции. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.