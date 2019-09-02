Ко Дню знаний в России пели "блатные" песни об алкоголе

Приглашенный ансамбль исполнил песни "по просьбе молодежи". Фото: скриншот из видео



Чиновники поселка Новосинєглазово, что возле Челябинска, организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса "Рюмка водка на столе" и композицию группы "Ленинград" со словами: "Наверное, был я бухой".

На видео можно увидеть, как песни слушают подростки лет 14, а также дети дошкольного возраста. В администрации населенного пункта пояснили, что песни исполнила группа "Сентябрь", которую на праздник пригласил депутат Челябинской горсовета Виталий Паутов.

В беседе с местным изданием депутат сказал, что песни музыканты сыграли "по просьбе молодежи" в конце мероприятия.

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