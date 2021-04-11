КНДР закончила строить 3000-тонную субмарину

Об этом свидетельствуют данные разведки Республики Корея и США. Фото: Topwar

КНДР завершила строительство подводной лодки водоизмещением 3 тысячи тонн.

Об этом свидетельствуют данные разведки Республики Корея и США, сообщило агентство Yonhap.

"И южнокорейские, и американские разведывательные службы считают, что Северная Корея уже закончила строить 3000-тонную субмарину, о которой сообщили в июле 2019 года", - рассказали источники агентства.

Один из собеседников добавил, что КНДР "выбирает подходящее время, чтобы представить субмарину с наибольшим стратегическим эффектом, включая увеличение давления на США".

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20 и 21 марта Северная Корея провела очередные ракетные пуски. Было запущено несколько ракет малой дальности.